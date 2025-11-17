Нападающий «Динамо» Бабаев: изначально моим кумиром был Нани

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев назвал своего кумира, отметив, что изначально сопереживал португальскому полузащитнику Луишу Нани.

— У меня были кумиры. Изначально это был Нани.

— Необычный выбор.

— Да. У меня была его футболка, когда он играл в «Манчестер Юнайтед». Потом кумиром стал Криш. Уже стремился к Роналду как к своему кумиру, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе «Манчестер Юнайтед» Нани четыре раза становился победителем английской Премьер-лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Португалии хавбек одержал победу на чемпионате Европы 2016 года.