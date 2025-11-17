Валерий Газзаев назвал «Балтику» открытием первого круга РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что калининградская «Балтика» является открытием первого круга нынешнего розыгрыша Мир РПЛ.

«Надо отметить «Балтику». Команда показывает очень хороший результат и качество игры. По первому кругу РПЛ из всех клубов отметил бы их. Команда только вышла из Первой лиги в РПЛ. «Балтика» показывает очень уверенную игру. Это открытие. Если сохранят результаты до конца сезона, могут попасть в призовую тройку. Сейчас будет пауза, можно хорошо подготовиться. Шансы у них хорошие. Есть пять—шесть лидеров, а остальные будут решать локальные задачи», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент балтийцы с 28 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.