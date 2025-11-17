Желудков: Станкович сам хотел уйти из «Спартака» — его все замучили

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался об уходе Деяна Станковича из московского «Спартака».

«Мне кажется, Станкович уже сам хотел уйти из «Спартака». Его все журналисты замучили. Сколько судей на него ругается, что он удаляется. Мне кажется, он это сделал специально, чтобы получить неустоечку и спокойно поехать в другую команду. Моуринью вообще был переводчиком, а сейчас он лучший тренер и нигде не дорабатывает.

Где он только не работал. Подпишут его на три года, год поработает — за два года неустоечку получит. Он мошенник! В каждой стране надо ему давать лет по пять, у него пожизненное будет. А деньги получает — и поехал в другую команду. Вот нормально, вот это профессия! И в «Спартаке» такие же», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 туров чемпионата России красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. На данный момент команду возглавляет Вадим Романов.