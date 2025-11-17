Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков: Станкович сам хотел уйти из «Спартака» — его все замучили

Желудков: Станкович сам хотел уйти из «Спартака» — его все замучили
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался об уходе Деяна Станковича из московского «Спартака».

«Мне кажется, Станкович уже сам хотел уйти из «Спартака». Его все журналисты замучили. Сколько судей на него ругается, что он удаляется. Мне кажется, он это сделал специально, чтобы получить неустоечку и спокойно поехать в другую команду. Моуринью вообще был переводчиком, а сейчас он лучший тренер и нигде не дорабатывает.

Где он только не работал. Подпишут его на три года, год поработает — за два года неустоечку получит. Он мошенник! В каждой стране надо ему давать лет по пять, у него пожизненное будет. А деньги получает — и поехал в другую команду. Вот нормально, вот это профессия! И в «Спартаке» такие же», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 туров чемпионата России красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. На данный момент команду возглавляет Вадим Романов.

Материалы по теме
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»
Эксклюзив
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android