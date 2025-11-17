Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Нападающий «Динамо» Бабаев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в основной команде

Нападающий «Динамо» Бабаев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в основной команде
Нападающий и воспитанник московского «Динамо» Ульви Бабаев рассказал, кто из одноклубников помогает ему с адаптацией в основной команде.

— Кто из старших партнёров помогает в большей степени?
— Тюкавина я не назову старшим, но он (смеётся). Также Ваня Сергеев — с ним часто общаемся. С Глебом [Данилом Глебовым] тоже много разговариваем — он подсказывает, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23-летний нападающий Константин Тюкавин также является воспитанником бело-голубых, выступая в основном составе с 2020 года. В 156 матчах за московский клуб во всех турнирах форвард забил 49 голов.

