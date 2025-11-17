Эдуард Сперцян отреагировал на поражении Армении со счётом 1:9 в матче с Португалией
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался после матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Португалии. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда хозяев поля.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7' 1:1 Сперцян – 18' 2:1 Рамуш – 28' 3:1 Невеш – 30' 4:1 Невеш – 41' 5:1 Фернандеш – 45+3' 6:1 Фернандеш – 52' 7:1 Фернандеш – 72' 8:1 Невеш – 81' 9:1 Консейсау – 90+2'
«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам ещё больше мотивации для роста. Мы не сдаёмся и продолжаем работать, всё впереди.
Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.
Армения расположилась на последней, четвёртой строчке, в группе F отбора, набрав три очка за шесть матчей.
