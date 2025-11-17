Эдуард Сперцян отреагировал на поражении Армении со счётом 1:9 в матче с Португалией

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался после матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Португалии. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда хозяев поля.

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам ещё больше мотивации для роста. Мы не сдаёмся и продолжаем работать, всё впереди.

Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Армения расположилась на последней, четвёртой строчке, в группе F отбора, набрав три очка за шесть матчей.