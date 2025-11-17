Скидки
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян отреагировал на поражении Армении со счётом 1:9 в матче с Португалией

Эдуард Сперцян отреагировал на поражении Армении со счётом 1:9 в матче с Португалией
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался после матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Португалии. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда хозяев поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам ещё больше мотивации для роста. Мы не сдаёмся и продолжаем работать, всё впереди.

Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Армения расположилась на последней, четвёртой строчке, в группе F отбора, набрав три очка за шесть матчей.

