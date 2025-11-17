Скидки
Тренер Игорь Шалимов готов работать в штабе Вадима Романова в «Спартаке»

Тренер Игорь Шалимов готов работать в штабе Вадима Романова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов выразил готовность работать в тренерском штабе Вадима Романова в «Спартаке».

«На сегодняшний день Вадим Романов является исполняющим обязанности главного тренера. И ему нужна помощь. Главное, чтобы он не боялся. И тут очень важен весь тренерский штаб.

Пойти вторым тренером? Даже необязательно на лавке сидеть. Можно сидеть на трибуне. Неважно. Надо создать сильный тренерский штаб.

Романов может вырасти в сильного тренера. И нельзя этот шанс упускать, надо максимально ему помочь. Он свой, я с удовольствием готов был бы ему помочь. Его знаю, у нас нормальные отношения», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

