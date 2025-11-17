Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков: Глушенков — единственное светлое пятно в «Зените»

Желудков: Глушенков — единственное светлое пятно в «Зените»
Комментарии

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о некоторых игроках из нынешнего состава петербуржцев.

«Глушенков — единственное светлое пятно в «Зените». И то под него уже стали подстраиваться. Хотя он должен заводить, потому что этих бразильцев не переделать. Жерсон — человек ни о чём, Мостовой не играет, а ходит пешком. Энрике не пасует. Отыграйся, отдай пас, обостри — нет, он всё обыгрывает. Опять мяч потеряли — и пошёл домой пешком.

С такими командами, как «Крылья Советов», нельзя терять очки. Потом опять «Зенит» будет локти кусать, когда не хватит очков в конце сезона, но уже не вернуть», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Желудков: Станкович сам хотел уйти из «Спартака» — его все замучили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android