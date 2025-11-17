Желудков: Глушенков — единственное светлое пятно в «Зените»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о некоторых игроках из нынешнего состава петербуржцев.

«Глушенков — единственное светлое пятно в «Зените». И то под него уже стали подстраиваться. Хотя он должен заводить, потому что этих бразильцев не переделать. Жерсон — человек ни о чём, Мостовой не играет, а ходит пешком. Энрике не пасует. Отыграйся, отдай пас, обостри — нет, он всё обыгрывает. Опять мяч потеряли — и пошёл домой пешком.

С такими командами, как «Крылья Советов», нельзя терять очки. Потом опять «Зенит» будет локти кусать, когда не хватит очков в конце сезона, но уже не вернуть», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.