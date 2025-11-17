Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Бабаев: в академии могли прогулять учёбу и зайти в компы, поиграть в CS

Игрок «Динамо» Бабаев: в академии могли прогулять учёбу и зайти в компы, поиграть в CS
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев поделился воспоминаниями о времени в академии столичного клуба.

— Время в академии научило меня дисциплине. Академия учит, что ты должен ложиться вовремя и просыпаться рано. Воспитательницы следили за нашей учёбой, за что я им благодарен. Меня многому научили, поддерживали и помогали. Была сплочённая команда. У меня получилось достойно пройти академию.

— Хулиганили?
— Могли прогулять учёбу и зайти в компы, поиграть в CS. Хулиганили только в этом плане.

— И не попадались?
— До этого момента об этом никто не знал (смеётся), — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

21-летний Бабаев в нынешнем сезоне провёл 12 матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Материалы по теме
«Вижу себя в сборной России, но одного хет-трика мало». Открытие осени в «Динамо»
Эксклюзив
«Вижу себя в сборной России, но одного хет-трика мало». Открытие осени в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android