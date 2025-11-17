Игрок «Динамо» Бабаев: в академии могли прогулять учёбу и зайти в компы, поиграть в CS

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев поделился воспоминаниями о времени в академии столичного клуба.

— Время в академии научило меня дисциплине. Академия учит, что ты должен ложиться вовремя и просыпаться рано. Воспитательницы следили за нашей учёбой, за что я им благодарен. Меня многому научили, поддерживали и помогали. Была сплочённая команда. У меня получилось достойно пройти академию.

— Хулиганили?

— Могли прогулять учёбу и зайти в компы, поиграть в CS. Хулиганили только в этом плане.

— И не попадались?

— До этого момента об этом никто не знал (смеётся), — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

21-летний Бабаев в нынешнем сезоне провёл 12 матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил пять голов.