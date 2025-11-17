«Спартак» Кс — «Родина»: стартовые составы команд на матч 19-го тура Первой лиги

Сегодня, 17 ноября, состоится заключительный матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встретятся костромской «Спартак» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Юрий Карпов из Петрозаводска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак» Кс: Гайдаш, Тарасов, Супранович, Жилмостных, Игнатьев, Садов, Немченко, Енин, Саплинов, Тлехугов, Чиканчи.

«Родина»: Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол, Гогличидзе, Егорычев, Фищенко, Корян, Гейе, Максименко.

«Родина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком после 18 проведённых матчей. Костромской «Спартак» располагается на третьей строчке, у команды 33 набранных очка. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 42 очка после 19 встреч.