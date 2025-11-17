Скидки
Футбол Новости

В Аргентине полицейские применили перцовый газ против футболистов

Аудио-версия:
«Депортиво» Мадрин со счётом 1:0 обыграл «Депортиво» Морон в полуфинальном матче за право выйти в аргентинскую Примеру, однако основные события этой встречи произошли после её завершения: между футболистами команд произошла драка, в эпизод пришлось вмешаться полиции.

Фото: Кадр трансляции

Футболисты «Депортиво» Морон были возмущены работой главного арбитра встречи Пабло Эчаваррии. Рефери назначил штрафной удар в пользу хозяев поля, который привел к голу. Данное решение гости посчитали спорным. После финального свистка недовольные футболисты, тренеры и болельщики вырвались на поле, чтобы выразить свою досаду в грубой и опасной форме. После этого на газон вышли представители охраны правопорядка, вооружённые щитами, перцовым газом и тяжёлым обмундированием.

Некоторые из игроков пытались вступить в конфронтацию с полицией, другие же их одноклубники старались урегулировать конфликт. Когда футболисты «Депортиво» Морон подошли слишком близко к полицейским, те применили перцовый газ, это заставило нарушителей отступить.

Вскоре конфликт продолжился между футболистами команд: в одном из эпизодов несколько игроков «Депортиво» Морон преследовали своего коллегу из «Депортиво» Мадрин, а на трибунах зажглись фаеры.

В финале плей-офф «Депортиво» Мадрин сыграет с «Эстудиантес» Рио Куарто.

