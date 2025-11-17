Юрий Желудков назвал российских тренеров для «Спартака»

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков считает, что после уходе серба Деяна Станковича из московского «Спартака» клуб должен возглавить российский специалист. Например, Егор Титов или Игорь Шалимов.

«Спартак», возьмите нормального русского тренера. Что, у нас тренеров нет, что ли? И работайте. Потому что занимаются ерундой, тратят деньги и на ветер их выбрасывают. Возьмите своих воспитанников. Есть и Титов, и Шалимов, кого только нет. Есть много хороших спартаковцев.

Год поработал, не получилось — бум, назначили другого иностранца. В «Спартаке» чаще всех меняются тренеры. Все иностранцы и все больше года не работали. Их меняют как перчатки», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, на данный момент команду возглавляет Вадим Романов.