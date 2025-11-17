Полузащитник ЦСКА Иван Обляков сыграет в дерби со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник красно-синих Иван Обляков сыграет в московском дерби со «Спартаком», несмотря на травму, полученную в расположении сборной России. Матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоится 22 ноября.

«У Вани болезненный ушиб, было очень неприятное падение. Индивидуальные занятия он уже проводит с нашими физио [физиотерапевтами]. И хотя у сборников сегодня был выходной, Иван уже вовсю начал готовиться к «Спартаку». Как сказал сам Обляков: «Тут разве что без ноги — других уважительных причин пропускать дерби просто нет», — приводит слова Брейдо телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в 22 матчах за московскую команду, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.