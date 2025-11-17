«Спартак» Кс — «Родина»: Артём Максименко открыл счёт на 28-й минуте

В эти минуты идёт заключительный матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречаются костромской «Спартак» и московская «Родина». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Юрий Карпов из Петрозаводска. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Артём Максименко на 28-й минуте.

«Родина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком после 18 проведённых матчей. Костромской «Спартак» располагается на третьей строчке, у команды 33 набранных очка. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 42 очка после 19 встреч.