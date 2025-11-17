Скидки
Главная Футбол Новости

«Жизнь показала, что всё-таки нужно выбирать». Карпин — об уходе из «Динамо»

«Жизнь показала, что всё-таки нужно выбирать». Карпин — об уходе из «Динамо»
Аудио-версия:
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий на тему своей отставки с аналогичного поста в московском «Динамо».

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжёлый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо». Это не было секретом, с самого начала мы договаривались, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несёт в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.

Тем не менее жизнь показала, что всё-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков. И, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убеждён, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всё для этого есть.

Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал московского «Динамо».

