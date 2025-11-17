Статистика «Динамо» при Валерии Карпине: количество матчей, побед, поражений

Валерий Карпин сообщил о об уходе из московского «Динамо». Столичный клуб под его руководством провёл 22 матча в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке России, выиграв всего восемь встреч и проиграв девять раз.

Бело-голубые дважды одерживали победу со счётом 4:0 в Кубке России над «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». В этом турнире подопечные Карпина потерпели и самое крупное поражение, уступив «Краснодару» со счётом 0:4.

После 15 туров в чемпионате России «Динамо» при Карпине набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.