Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Статистика «Динамо» при Валерии Карпине: количество матчей, побед, поражений

Статистика «Динамо» при Валерии Карпине: количество матчей, побед, поражений
Комментарии

Валерий Карпин сообщил о об уходе из московского «Динамо». Столичный клуб под его руководством провёл 22 матча в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке России, выиграв всего восемь встреч и проиграв девять раз.

Бело-голубые дважды одерживали победу со счётом 4:0 в Кубке России над «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». В этом турнире подопечные Карпина потерпели и самое крупное поражение, уступив «Краснодару» со счётом 0:4.

После 15 туров в чемпионате России «Динамо» при Карпине набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.

Материалы по теме
В московском «Динамо» прокомментировали отставку Карпина с поста главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android