В московском «Динамо» прокомментировали отставку Карпина с поста главного тренера команды

Комментарии

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале опубликовало комментарий относительно увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», — сказано в официальном телеграм-канале московского клуба.

На данный момент бело-голубые с 17 очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

