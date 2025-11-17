«Отличный ход». Павел Погребняк отреагировал на уход Валерия Карпина из «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк похвалил российского специалиста Валерия Карпина за самостоятельный уход с поста главного тренера московской команды. Карпин объяснил это решение желанием сконцентрироваться на работе в сборной России.

«Чисто с репутационной точки зрения здорово, что Карпин сам ушёл из «Динамо» и решил сосредоточиться на сборной. Отличный ход. Мы не знаем, как дальше сложилась бы его карьера в «Динамо». Возможно, было бы не так весело. Если учесть последние результаты клуба и сборной, наверное, действительно надо было сконцентрироваться на одной работе. Так в своё время сделал Черчесов.

Думаю, в этом сезоне «Динамо» уже не ждёт ничего хорошего — бороться не за что. Жаль футболистов, которые очередной сезон проведут, болтаясь в середине таблицы», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.