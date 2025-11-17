Лещенко: уход из «Динамо» — правильный ход со стороны Карпина и руководства клуба

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых.

«Не могу сказать, что уход Карпина из «Динамо» неожиданный. Он понимал, что не происходит должного контакта. Футболисты не очень приняли, особенно его помощника по физической подготовке. Тяжело совмещать два поста. Не знаю, почему так получилось. Карпин декларировал, что для него главное — сборная. Это правильно и превыше всего.

В «Динамо» не получилось спортивного альянса. Карпин — неплохой тренер. Но одно дело, когда тренировал в «Ростове». Вроде всё ничего, а не совпадают какие-то флюиды, атмосфера в команде. Много факторов присутствуют, человеческий подход. Думаю, это правильный ход и со стороны Карпина, и со стороны руководства клуба. Они нашли общий язык», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.