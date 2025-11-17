Митрофанов: полный фокус на сборной России — правильное решение Карпина

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался об отставке главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичного поста в московском «Динамо».

«Уверен, полный фокус на национальной сборной – правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется всё больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два—три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлечённости», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.