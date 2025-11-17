Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Футбольная и хоккейная команды московского «Динамо» лишились тренеров в один и тот же день

Сегодня утром, 17 ноября, Алексей Кудашов был отправлен в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба «Динамо» (Москва), а вечером этого же дня футбольная команда бело-голубых объявила о расставании с Валерием Карпиным, занимавшим в клубе аналогичный пост. Таким образом, сложилась забавная ситуация, когда и футбольное и хоккейное «Динамо» лишились тренеров в один и тот же день.

Напомним, Кудашов возглавлял ХК «Динамо» с 2021 года. При нём бело-голубые лишь раз прошли дальше второго раунда Кубка Гагарина.

Карпин возглавил футбольное «Динамо» минувшим летом. При нём команда завершила первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками. Специалист отработал в команде лишь пять месяцев.

