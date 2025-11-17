Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
«Это мужской поступок». Андрей Аршавин отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

После 15 туров в чемпионате России «Динамо» при Карпине набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков. В Кубке России столичный клуб дошёл до 1/4 финала Пути РПЛ. 27 ноября «Динамо» проведёт ответную встречу с «Зенитом», обыгранным в первом матче со счётом 3:1.

