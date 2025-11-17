Валерий Карпин проработал в московском «Динамо» пять месяцев

Тренер сборной России Валерий Карпин покинул московское «Динамо» после пяти месяцев работы в столичном клубе. Наставник возглавил бело-голубых 13 июня, а объявил об уходе 17 ноября 2025 года.

Под руководством Карпина «Динамо» провело 22 матча во всех турнирах, в которых победило всего восемь раз и уступило в девяти встречах.

После 15 туров в чемпионате России «Динамо» при Карпине набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков. В Кубке России столичный клуб дошёл до 1/4 финала Пути РПЛ. 27 ноября «Динамо» проведёт ответную встречу с «Зенитом», обыгранным в первом матче со счётом 3:1.