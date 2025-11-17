Созин: совмещение сборной и «Динамо» изначально было ошибкой. Карпин по-мужски её исправил

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость об отставке главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичного поста в московском «Динамо».

«Уход из «Динамо» – очень взвешенный ход со стороны Карпина. Я вчера видел иностранный инсайд про Зидана, что он отказался от работы в большом клубе, чтобы возглавить в будущем сборную Франции. Ход Карпина похож – сборная превыше всего. Сейчас он выдохнет. Давление на него было огромным, все обсуждали не сборную, а его фигуру. Да и боссы РФС тоже выдохнули – им вряд ли нравились разговоры вокруг.

Для «Динамо» это тоже плюс. Это клуб с традициями, с влиятельными болельщиками. И атмосферное давление с такими результатами Карпина там зашкаливало. Карпин – молодец. Может, чуть поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Решение о совмещении изначально было ошибкой со всех трёх сторон. И Карпин по-мужски эту ошибку исправил», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.