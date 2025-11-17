Валерий Непомнящий: у нынешней сборной России очень богатые перспективы

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах нынешнего состава сборной России.

«Проблемы, которые во все времена преследовали сборную России, нашли решение в этом году. То не хватало защитников, то игроков линии атаки. А сейчас создаётся полноценная сборная. Переизбыток качественных игроков центра поля — это счастливая проблема сборной России. На флангах теперь тоже есть очень качественные игроки — и в атаке, и в обороне. Перспективы сборной России, как я вижу, очень и очень богатые.

Проблема только в одном — слишком большая ротация. Но у нас есть футболисты, быстрая игра. Есть опытные игроки: Баринов, Головин, Миранчуки. Вырисовывается перспективная сборная. Результаты в последних двух играл могли разочаровать болельщиков, но я не отчаиваюсь — перспективы у сборной есть. Если завтра выпадет возможность участвовать в официальных матчах, уверен, сборная России будет выходить на чемпионаты Европы и мира», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.