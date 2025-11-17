Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» Кс — «Родина»: Пап Гейе забил второй гол гостей на 32-й минуте

«Спартак» Кс — «Родина»: Пап Гейе забил второй гол гостей на 32-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт заключительный матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречаются костромской «Спартак» и московская «Родина». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Юрий Карпов из Петрозаводска. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Перерыв
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Максименко – 28'     0:2 Гейе – 32'    

Форвард «Родины» Пап Гейе забил второй гол своей команды на 32-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий гостей Артём Максименко на 28-й минуте.

«Родина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком после 18 проведённых матчей. Костромской «Спартак» располагается на третьей строчке, у команды 33 набранных очка. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 42 очка после 19 встреч.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Огненный футбол на зависть РПЛ! Топы Первой лиги забили пять, а победил «Факел». Видео
Видео
Огненный футбол на зависть РПЛ! Топы Первой лиги забили пять, а победил «Факел». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android