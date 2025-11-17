«Родина» победила костромской «Спартак» в матче 19-го тура Первой лиги

Закончился заключительный матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались костромской «Спартак» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Матч закончился победой столичной команды со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий Артём Максименко на 28-й минуте. Форвард «Родины» Пап Гейе забил второй гол своей команды на 32-й минуте.

После этой победы «Родина» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 34 очками после 19 проведённых матчей. Костромской «Спартак» располагается на четвёртой строчке, у команды 33 набранных очка. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 42 очка после 19 встреч.