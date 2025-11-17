Нидерланды — Литва: онлайн-трансляция матча 10-го тура отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Нидерландов и Литвы. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи матчей сборная Литвы набрала три очка и занимает последнее, пятое место, в группе G. Нидерланды заработали 17 очков в семи встречах и располагаются на первой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).