Германия — Словакия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ты чего? Обиделся, что ли?» Стример Мэддисон — об уходе Карпина из московского «Динамо»

Комментарии

Стример и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон отреагировал на новость об отставке главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичной должности в московском «Динамо».

«Валера, ну ты чего? Обиделся что ли? Останься, пожалуйста. Я пошутил, не хочу, чтобы ты уходил. Что значит «сконцентрироваться на сборной»? Что там концентрироваться? Там товарняки одни. Четыре матча в год с какими-то футбольными карликами.

Ты просто хочешь ничего не делать, что ли? Уважаю такое, но мне кажется, зря ты так. Ну ты ушёл из «Динамо» вот сейчас. И чего? И назначат сейчас этого Черчесова, вообще ещё хуже даже. Эта часть не закончена.

Посидел бы на каникулах там, не знаю, весной бы принял какое-то решение. Куда ты так поторопился? Может, передумаешь ещё. Заканчивай», — сказал Мэддисон в своём телеграм-канале.

