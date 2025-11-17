Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Как вы оцените решение Валерия Карпина уйти из «Динамо»?

Как вы оцените решение Валерия Карпина уйти из «Динамо»?
Комментарии

Сегодня, 17 ноября, Валерий Карпин объявил о решении покинуть пост главного тренера московского «Динамо». На этой должности специалист проработал пять месяцев.

При Карпине бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков. В Кубке России столичный клуб дошёл до 1/4 финала Пути РПЛ.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос:

Отметим, 56-летний Карпин также является главным тренером сборной России. С лета этого года специалист совмещал два поста.

Напомним, по иронии судьбы сегодня же, 17 ноября, главного тренера лишилась и хоккейная команда столичного «Динамо» — в отставку был отправлен Алексей Кудашов.

Материалы по теме
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Live
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android