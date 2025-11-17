Как вы оцените решение Валерия Карпина уйти из «Динамо»?

Сегодня, 17 ноября, Валерий Карпин объявил о решении покинуть пост главного тренера московского «Динамо». На этой должности специалист проработал пять месяцев.

При Карпине бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков. В Кубке России столичный клуб дошёл до 1/4 финала Пути РПЛ.

Отметим, 56-летний Карпин также является главным тренером сборной России. С лета этого года специалист совмещал два поста.

Напомним, по иронии судьбы сегодня же, 17 ноября, главного тренера лишилась и хоккейная команда столичного «Динамо» — в отставку был отправлен Алексей Кудашов.