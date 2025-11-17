Колыванов: совмещение постов Карпиным не привело ни к чему хорошему

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо». Напомним, наставник продолжает руководить сборной России.

«К этому всё шло. Когда ты тренер сборной, даже не играя отборочные матчи, занимаешься этой командой. Ездишь просматривать футболистов, общаешься с ними. Тренировать клуб — совсем другое. Ты должен находиться внутри. Карпин разрывался. Есть вопросы как у болельщиков, так и у руководителей клуба. Это нормально! Карпин сделал правильно, по-мужски. Если бы ещё были хорошие результаты, было бы по-другому. Сборная ещё как сыграла в этот раз — ничья и поражение.

Решение Карпину далось непросто, но лучше так, обрубить — и всё. Нигде в мире нет такого, чтобы тренер сборной работал в клубе. Совмещение ни к чему хорошему не привело. Особенно это коснулось «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.