Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: совмещение постов Карпиным не привело ни к чему хорошему

Колыванов: совмещение постов Карпиным не привело ни к чему хорошему
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо». Напомним, наставник продолжает руководить сборной России.

«К этому всё шло. Когда ты тренер сборной, даже не играя отборочные матчи, занимаешься этой командой. Ездишь просматривать футболистов, общаешься с ними. Тренировать клуб — совсем другое. Ты должен находиться внутри. Карпин разрывался. Есть вопросы как у болельщиков, так и у руководителей клуба. Это нормально! Карпин сделал правильно, по-мужски. Если бы ещё были хорошие результаты, было бы по-другому. Сборная ещё как сыграла в этот раз — ничья и поражение.

Решение Карпину далось непросто, но лучше так, обрубить — и всё. Нигде в мире нет такого, чтобы тренер сборной работал в клубе. Совмещение ни к чему хорошему не привело. Особенно это коснулось «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Live
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android