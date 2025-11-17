Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» после ухода с поста Валерия Карпина.

«Ролан Александрович является воспитанником «Динамо» (161 матч и 28 голов за основу бело-голубых), заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодёжной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодёжную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.

В тренерском штабе динамовцев Ролан Александрович трудится с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона», – сообщает телеграм-канал московского клуба.

После 15 туров в чемпионате России «Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.