Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: кто сказал руководству «Динамо», что Карпин — классный тренер? Ложное представление

Орлов: кто сказал руководству «Динамо», что Карпин — классный тренер? Ложное представление
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичного поста в московском «Динамо».

«Абсолютно не удивлён отставкой Карпина. Он, видимо, не знает русской народной пословицы: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Так и вышло. Что Карпин хотел сделать с «Динамо», никто не понял. Он и сам жаловался, что игроки его не понимают. Что ж ты за тренер, если тебя футболисты не понимают? Ты должен как-то объяснить им, чтобы поняли.

В принципе не понимаю, почему «Динамо» выбрало Карпина. Кто им сказал, что Карпин классный тренер? Разве он это доказал своей работой? Какие места занимал «Ростов» у него? Из «Ростова» в «Динамо» переехали Глебов, а потом Осипенко. Это «золотой фонд» Карпина. И что, они стали лидерами в «Динамо»? Нет, конечно. Значит, тренер не оценивает игроков правильно. Так и в сборной у него происходит.

У динамовского руководства сложилось ложное представление, что Карпин — выдающийся тренер. Где, когда и в чём он себя проявил?

У клуба есть деньги, но чем руководствуются при выборе, не понимаю. Какая мотивация? Пусть расскажут. Наверное, Гафина потому и убрали, что допустил это совмещение», — заявил Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Live
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android