Главная Футбол Новости

Глава совета директоров «Динамо» сделал заявление после ухода Карпина

Аудио-версия:
Комментарии

Глава совета директоров «Динамо» Александр Ивлев сделал заявление после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых. Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас — результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают, чтобы ситуация изменилась к лучшему — и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.

Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу — он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболистам максимальную поддержку.

Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых, с «Махачкалой» и «Зенитом», «Динамо» проведёт на домашнем стадионе, а ещё одна, со «Спартаком», тоже пройдёт в Москве. Убеждён, любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам. Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе.

Только Яшин — только «Динамо»!» – приводит слова Ивлева официальный сайт столичного клуба.

После 15 туров в чемпионате России «Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.

