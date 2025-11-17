Геннадий Орлов оценил вероятность возвращения в «Динамо» Черчесова или Лички

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо» высказался о вероятности возвращения на эту должность экс-наставников бело-голубых Станислава Черчесова и Марцела Лички.

«Динамо» — серьёзный клуб. Но им нужно выбрать хорошего тренера. Черчесов? Всё может быть. Но, во-первых, он работает в «Ахмате». Мы же точно не знаем, какие задачи там перед ним ставятся. Если нет цели бороться за медали, наверное, можно уходить. Если на то пошло, Черчесова лучше бы в «Спартак» поставили. Всё-таки самый опытный у нас специалист. Личка очень хорошо работал с «Динамо». Игру показывали приличную. Но его, думаю, не возвратят. Перед руководством «Динамо» сейчас стоит очень непростой выбор — трудно предугадать, в чью пользу он будет сделан», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Карпин возглавил футбольное «Динамо» минувшим летом. При нём команда завершила первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками. Специалист отработал в команде лишь пять месяцев.