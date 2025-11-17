Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов оценил вероятность возвращения в «Динамо» Черчесова или Лички

Геннадий Орлов оценил вероятность возвращения в «Динамо» Черчесова или Лички
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо» высказался о вероятности возвращения на эту должность экс-наставников бело-голубых Станислава Черчесова и Марцела Лички.

«Динамо» — серьёзный клуб. Но им нужно выбрать хорошего тренера. Черчесов? Всё может быть. Но, во-первых, он работает в «Ахмате». Мы же точно не знаем, какие задачи там перед ним ставятся. Если нет цели бороться за медали, наверное, можно уходить. Если на то пошло, Черчесова лучше бы в «Спартак» поставили. Всё-таки самый опытный у нас специалист. Личка очень хорошо работал с «Динамо». Игру показывали приличную. Но его, думаю, не возвратят. Перед руководством «Динамо» сейчас стоит очень непростой выбор — трудно предугадать, в чью пользу он будет сделан», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Карпин возглавил футбольное «Динамо» минувшим летом. При нём команда завершила первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками. Специалист отработал в команде лишь пять месяцев.

Материалы по теме
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Live
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android