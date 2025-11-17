Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это позор!» Геннадий Орлов раскритиковал сборную России за последние матчи

«Это позор!» Геннадий Орлов раскритиковал сборную России за последние матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ноябрьских матчей сборной России с командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Матч сборной России — это честь футбольной страны. Играется гимн. Тренер, тебе не стыдно за поражение 0:2? Да и в предыдущем матче только ничья была. Да, там вратарь ошибся — ну так забейте больше!

После матча футболисты дают интервью: «Ну проиграли, бывает». Подождите, а у вас есть честь спортивная? На один матч пришло 45 тыс. зрителей, на другой — больше 30 тыс. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть, что вы умеете играть в футбол. Говорят: «Вот, в первом тайме у нас были моменты…» Значит, вы плохие мастера, если забить не можете.

На табло 0:2. Это же позор! Но я не слышал извинений ни от тренеров, ни от игроков. Что это за отношение к футболу? Совесть-то есть?

Меня удивила история с Глушенковым. Любой другой тренер сборной поставил бы его на матч в Санкт-Петербурге. Немало людей пришло на трибуны, чтобы посмотреть на Глушенкова в форме сборной. Это же один из лучших футболистов в стране. Более того, очень хотелось посмотреть их вместе с Батраковым. А Карпин в Сочи Батракова с первых минут не выпустил. По каким соображениям? Почему двух лучших игроков не свести в одну команду? У него какие-то свои задумки. Почему он экспериментирует над сборной? Дадут ли ему дальше работать, если ещё пара таких поражений случится? Его тогда и из сборной же могут уволить. Институт сборных у нас сейчас какой-то неполноценный.

По телевизору нам рассказывают, что у России лучшие показатели по количеству побед, а с кем мы играли? Сербия? Так она плохо играет, всё проигрывает. Недоумеваю по поводу всей этой ситуации», — заявил Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Никогда такого здесь не видел». Матч сборной России в Сочи вскрыл важную проблему
«Никогда такого здесь не видел». Матч сборной России в Сочи вскрыл важную проблему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android