«Это позор!» Геннадий Орлов раскритиковал сборную России за последние матчи

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ноябрьских матчей сборной России с командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Матч сборной России — это честь футбольной страны. Играется гимн. Тренер, тебе не стыдно за поражение 0:2? Да и в предыдущем матче только ничья была. Да, там вратарь ошибся — ну так забейте больше!

После матча футболисты дают интервью: «Ну проиграли, бывает». Подождите, а у вас есть честь спортивная? На один матч пришло 45 тыс. зрителей, на другой — больше 30 тыс. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть, что вы умеете играть в футбол. Говорят: «Вот, в первом тайме у нас были моменты…» Значит, вы плохие мастера, если забить не можете.

На табло 0:2. Это же позор! Но я не слышал извинений ни от тренеров, ни от игроков. Что это за отношение к футболу? Совесть-то есть?

Меня удивила история с Глушенковым. Любой другой тренер сборной поставил бы его на матч в Санкт-Петербурге. Немало людей пришло на трибуны, чтобы посмотреть на Глушенкова в форме сборной. Это же один из лучших футболистов в стране. Более того, очень хотелось посмотреть их вместе с Батраковым. А Карпин в Сочи Батракова с первых минут не выпустил. По каким соображениям? Почему двух лучших игроков не свести в одну команду? У него какие-то свои задумки. Почему он экспериментирует над сборной? Дадут ли ему дальше работать, если ещё пара таких поражений случится? Его тогда и из сборной же могут уволить. Институт сборных у нас сейчас какой-то неполноценный.

По телевизору нам рассказывают, что у России лучшие показатели по количеству побед, а с кем мы играли? Сербия? Так она плохо играет, всё проигрывает. Недоумеваю по поводу всей этой ситуации», — заявил Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.