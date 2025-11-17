Игонин: нынешняя игра «Динамо» не позволит команде находиться наверху турнирной таблицы

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Понятно, дыма без огня не бывает — были инсайды. Основной вопрос, что «Динамо» находится не там, где планировало. Нынешняя игра не позволит команде находиться наверху турнирной таблицы. К футболистам, которые пришли, тоже есть вопросы. Руководство клуба в своё время дало слишком много возможностей для действия. Карпин — тренер, которому надо принимать решения самому», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Карпин возглавил футбольное «Динамо» минувшим летом. При нём команда завершила первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками. Специалист отработал в команде лишь пять месяцев.