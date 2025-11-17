Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ну и правильно, Георгиевич!» Денис Глушаков отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо». При этом наставник продолжает руководить национальной командой.

«Ну и правильно, Георгиевич! Надо сосредоточиться на сборной, пока пересмотришь всех этих футболистиков…» – написал Глушаков в своём телеграм-канале.

После 15 туров в чемпионате России «Динамо» при Карпине набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков. В Кубке России столичный клуб дошёл до 1/4 финала Пути РПЛ. 27 ноября «Динамо» проведёт ответную встречу с «Зенитом», обыгранным в первом матче со счётом 3:1.

