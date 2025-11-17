Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотели навезти много народу, там другие взгляды». Талалаев — об уходе из «Химок»

«Хотели навезти много народу, там другие взгляды». Талалаев — об уходе из «Химок»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, ранее руководивший «Химками», рассказал о причинах ухода из подмосковного клуба.

— Я ещё Туфану [Садыгову] говорил, когда собираем команду, берём игроков без потолка. Берём футболистов, у которых нет ограничений. Разовьются или нет — зависит от множества факторов. С «Химками» когда выходили, почему меня попросили? Потому что наши знакомые хотели навезти туда много народу…

— Говорили, что вы были не согласны по Юсупову.
— С Юсуповым точно. Я к нему очень хорошо отношусь, 10 лет назад он был одним из лучших в стране по мышлению, объёму перемещения. На момент, когда предложили, сказал: «У меня есть футболисты на позиции «шестёрки», которые более объёмные и оборонительные, агрессивные, «восьмёрки» — более творческие». «Десяток» тогда не было, но очень хотелось. Как раз говорил, что нужно взять Макса Петрова, мы за ним смотрим с «Локомотива».

Там были другие взгляды на развитие клуба, какой смысл уговаривать людей? – сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Химки» под руководством Талалаева выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ. Но 20 июня 2024 года наставник объявил об уходе из клуба. Летом 2025 года «Химки» прекратили своё существование, объявив о банкротстве.

Материалы по теме
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android