«Хотели навезти много народу, там другие взгляды». Талалаев — об уходе из «Химок»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, ранее руководивший «Химками», рассказал о причинах ухода из подмосковного клуба.

— Я ещё Туфану [Садыгову] говорил, когда собираем команду, берём игроков без потолка. Берём футболистов, у которых нет ограничений. Разовьются или нет — зависит от множества факторов. С «Химками» когда выходили, почему меня попросили? Потому что наши знакомые хотели навезти туда много народу…

— Говорили, что вы были не согласны по Юсупову.

— С Юсуповым точно. Я к нему очень хорошо отношусь, 10 лет назад он был одним из лучших в стране по мышлению, объёму перемещения. На момент, когда предложили, сказал: «У меня есть футболисты на позиции «шестёрки», которые более объёмные и оборонительные, агрессивные, «восьмёрки» — более творческие». «Десяток» тогда не было, но очень хотелось. Как раз говорил, что нужно взять Макса Петрова, мы за ним смотрим с «Локомотива».

Там были другие взгляды на развитие клуба, какой смысл уговаривать людей? – сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Химки» под руководством Талалаева выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ. Но 20 июня 2024 года наставник объявил об уходе из клуба. Летом 2025 года «Химки» прекратили своё существование, объявив о банкротстве.