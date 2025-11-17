Валерий Карпин отказался от неустойки после увольнения из «Динамо»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин, покинувший свой пост сегодня, 17 ноября, отказался от неустойки после своего увольнения. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают информацию.

По сведениям, специалисту полагалось 50% от зарплаты до конца действия контракта, но Карпин получит лишь то, что фактически заработал на момент своего ухода.

При Карпине бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 очков. В Кубке России столичный клуб дошёл до 1/4 финала Пути РПЛ.

Отметим, 56-летний Карпин также является главным тренером сборной России. С лета этого года специалист совмещал два поста.