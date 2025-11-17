Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Андрей Талалаев: ожидал, что у «Балтики» будет хорошее качество игры

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, ожидал ли он перед началом сезона, что его команда будет выступать на высоком уровне.

— Ожидал ли ты с зимы до лета, когда понимали, что «Балтика» выйдет в РПЛ, такое эффектное выступление?
— Ожидал. Ожидал, что будет хорошее качество игры, стабильный футбол, потому что мы во всем клубах играем примерно одинаково… Больше в атаку, чем в оборону. Нон е ожидал, что результат такой будет. Сразу сказал [что не будем мальчиками для битья], — сказал Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат!»

На данный момент балтийцы с 28 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

