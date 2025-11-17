Полузащитник «Оренбурга» Ду Кейрос: «Зенит» — моя родная команда в России

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос, выступающий на правах аренды за «Оренбург», заявил, что клуб с берегов Невы является для него родным в России. Свой первый матч за команду из Приуралья бразилец провёл 26 августа с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России (3:5).

«Зенит» — моя родная команда в России. Там много знакомых и друзей. Перед началом встречи они меня, конечно, поприветствовали. Поговорил и с Сергеем Семаком, и с Вильямом де Оливейрой, однако мы общались ещё до моего перехода в «Оренбург». И я сразу сказал, что буду выкладываться по полной, несмотря на то что играю с командой, с которой связан контрактом. Такой матч с «Зенитом» на старте карьеры в новом клубе — это, конечно, что‑то необычное. Но в футболе такое бывает, нужно выходить и играть с любым клубом. Важно думать как победить, а не кто твой соперник», — сказал Ду Кейрос в эфире «Матч ТВ».