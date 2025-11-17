«Уговорит родную мать продать». Талалаев — о работе в «Химках»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, ранее руководивший «Химками», рассказал о работе в подмосковном клубе и взаимодействии с бизнесменом Туфаном Садыговым.

— Меня изначально поражало, что вы пришли в «Химки».

— Защищённый контракт на пять лет. Сейчас работаю в «Балтике» (Талалаеву не дали договорить). С тобой подписывают контракт, дают полномочия.

— Мне кажется, что, когда люди идут в «Химки» к Туфану Садыгову, должны понимать.

— А ты хоть раз беседовал с Туфаном Садыговым? Он как Герман Ткаченко: уговорит тебя родную мать продать и отдать всё что угодно.

— Говорят, что он по-прежнему вам должен 1,8 млн?

— Не слушайте никого. Люди не очень любят большие цифры, потому что за «Балтику» переживают по всей стране. Мне это приятно. Простые люди видят, что простые ребята могут играть в хороший футбол. На этом и остановимся. Мне ничего не должны. Работники, которые были со мной, перед ними есть долги, но они верят, что будут закрыты, – сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Талалаев покинул «Химки» 20 июня 2024 года. Летом 2025 года клуб прекратили своё существование, объявив о банкротстве, а 7 ноября КДК РФС пожизненно отстранил Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом.