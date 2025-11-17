Талалаев: «Зенит» к концу первого круга РПЛ стал смотрибельным

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, с кем из соперников его команде было труднее всего играть в первом круге Мир РПЛ.

— С тренерской точки зрения, против кого вам было сложнее всего играть в первом круге?

— ЦСКА. Они просто хорошо в футбол играют. Они, «Краснодар» и, может быть, «Локомотив» [играют] в атаку. Сложные игры были с «Ростовом».

«Зенит»? Они, скорее всего, будут в своём пике во втором круге, сейчас они только набирают. Когда мы с ними играли, бразильцы ещё дорогие не адаптировались, Вендел не набрал форму. «Зенит» к концу круга стал смотрибельным, играющим.

Отметил бы у «Локомотива» действия в атаке, команда очень разнообразная. Все говорят, что они играют лишь в быстрые атаки, совсем нет. С приходом Комличенко у них много компонентных, интересных атак.

Остальные клубы у нас или в стадии перестройки или тренеры поменялись.

Наверное, это хвала пацанам балтийским, но под нас стали подстраиваться. По началу выходили играть как-нибудь, в свой футбол. Видел, что «Ростов» подстроился под нас, «Пари НН» отказался от своей игры, «Зенит» перестроился во втором тайме, чтобы противостоять нам, — сказал Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат!»

На данный момент балтийцы с 28 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.