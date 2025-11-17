Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 17 ноября

Сегодня, 17 ноября, состоялся заключительный матч в рамках 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Первой лиги 17 ноября.

«Спартак» Кострома – «Родина» Москва – 0:2.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», в активе которого 42 очка. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 39 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются столичная «Родина» и костромской «Спартак»: у первых 34 очка, у вторых — 33. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.