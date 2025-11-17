Полузащитник «Оренбурга» Ду Кейрос: когда есть возможность, смотрю матчи «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос, выступающий на правах аренды за «Оренбург», заявил, что продолжает следить за выступлением клуба с берегов Невы.

«Всегда, когда есть возможность, смотрю матчи «Зенита». Там у меня много друзей бразильцев. Это те люди, которые помогли мне, когда я только приехал в Россию. Стараюсь поддерживать с ними связь. Конечно, переживал и переживаю за них, слежу за успехами команды.

Матч за Суперкубок России с ЦСКА — один из самых важных моментов в моей профессиональной карьере. Провёл на поле 90 минут и был очень доволен таким началом карьеры в «Зените». Чувствовал себя уверенно. Это был мой первый титул в России, поэтому игра с ЦСКА навсегда останется в памяти. К тому же в тот день на стадионе была вся семья, что тоже для меня очень важно», — сказал Ду Кейрос в эфире «Матч ТВ».