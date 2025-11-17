Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 19-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 17 ноября, завершился 19-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Суббота, 15 ноября:

«СКА-Хабаровск» – «Енисей» – 1:1;

«Черноморец» – «Волга» Ульяновск – 2:1;

«Торпедо» – «Ротор» – 2:0;

«Нефтехимик» – «Урал» – 1:0.

Воскресенье, 16 ноября:

«Сокол» – «Факел» – 0:1;

«Уфа» – «Арсенал» Тула – 1:2;

«Челябинск» – «КАМАЗ» – 3:3;

«Шинник» – «Чайка» – 4:1.

Понедельник, 17 ноября:

«Спартак» Кострома – «Родина» – 0:2.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», в активе которого 42 очка. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 39 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются столичная «Родина» и костромской «Спартак»: у первых 34 очка, у вторых — 33. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.