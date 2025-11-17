Казанский цитатой Жванецкого отреагировал на уход Карпина из московского «Динамо»

Ведущий и комментатор Денис Казанский высказался на тему увольнения главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичного поста в московском «Динамо».

«Тот случай, как говорил Жванецкий: «Когда хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно». Со сборной, с «Динамо», совмещение. Конечно, это не главный аргумент, чего уж тут. Это мешало, наверное, ментально восстанавливаться, а так не считаю назначение Карпина в «Динамо» ошибкой. Считаю, что ошибка — разлука с Личкой.

Если бы у «Динамо» Карпина был бы хороший временной ресурс, что-то такое мы бы увидели. А так, всё быстро, скучно. Могла ли команда играть с такими футболистами лучше? Да. Результат должен был быть лучше? Безусловно. Очевидно, что-то такое случилось и на человеческом уровне. Отставка Карпина как-то просматривалась. То ли он «Ростов» хотел сделать из «Динамо», то ли «Динамо» превратилось в «Ростов». Очевидно, что всех это не устроило. Логика в этом есть», — сказал Казанский в видео для телеграм-канала «Коммент.Шоу».