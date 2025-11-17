Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Стали известны подробности ухода Валерия Карпина из «Динамо»

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин принял решение об уходе из «Динамо» после встречи в понедельник с патроном клуба, бывшим председателем совета директоров Юрием Соловьёвым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. На что получил отказ, после чего написал заявление об уходе.

За отставку тренера активно выступал член совета директоров Сергей Степашин. А гендиректор клуба Павел Пивоваров поддерживал Карпина, о чём открыто заявил даже в СМИ несколько дней назад», — добавил источник «Чемпионата».

