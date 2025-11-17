Тренер «Балтики» Талалаев объяснил причины успешного выступления ЦСКА в нынешнем сезоне

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал игру московского ЦСКА в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и работу главного тренера армейцев Фабио Челестини.

— Победы ЦСКА последние при счёте 1:0 трудовые, рабочие, но они не отказываются от своего футбола, чуть-чуть подстраиваются под соперника. ЦСКА матереет.

— Как можно объяснить, что клуб только-только сменил тренера и так сразу?

— Они не сменили игру. Сменили тренера, значит, у него достаточно мозгов, чтобы не ломать то, что было создано. Чуть перестроились, стали быстрее. Когда у тебя в наличии такие футболисты… Любой тренер, по крайней мере, это подход нашего штаба, отталкивается от того, что есть. Ты можешь прийти с идеями тики-таки, а у тебя игроки через раз в касание отдают чужому. У нас, например, есть зона, где мы запрещаем играть в одно касание, – сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

После 15 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» также 33 очка.