Германия — Словакия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Оренбурга» Ду Кейрос: у меня есть все качества, чтобы играть в топ‑клубах

Полузащитник «Оренбурга» Ду Кейрос: у меня есть все качества, чтобы играть в топ‑клубах
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос высказался на тему перехода в «Оренбург» на правах аренды прошлым летом.

«Когда получил предложение от «Оренбурга», уже хотел вернуться в Европу. Не планировал продолжать играть в Бразилии. Это было сугубо моё желание вернуться в Россию и быть поближе к «Зениту». Ведь эта команда открыла мне путь в Европу. И там очень хорошо отзывались об «Оренбурге», как о клубе, так и о самом городе. Я принял во внимание мнение руководства «Зенита» и отправился играть сюда в аренду.

Считаю, мне нужно находиться на виду, а это можно делать только в Европе. Тут за мной смогут следить большие команды, посчитал, что так будет лучше для моей карьеры. Ведь у меня есть все качества, чтобы играть в топ‑клубах. Летом было четыре предложения от разных команд и из Европы, и из России. Я в первую очередь поговорил со своей семьей, потом с «Зенитом» и понял, что лучшим вариантом сейчас будет играть именно в «Оренбурге», — сказал Ду Кейрос в эфире «Матч ТВ».

Новости. Футбол
